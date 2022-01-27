Женщина и ребенок отравились угарным газом на ул. Гвардейской в Самаре

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В среду, 26 января, два человека отравились угарным газом в квартире на ул. Гвардейской, 24 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.