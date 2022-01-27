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Страхование Финансы

"Росгосстрах" будет в упрощенном порядке регулировать страховые случаи с туристами, задержавшимися в Стамбуле из-за непогоды

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" ждет обращения от своих клиентов с полисами страхования, выезжающих за рубеж (ВЗР), вынужденно задержавшихся в Стамбуле из-за обрушившегося на крупнейший город Турции снегопада. Природный катаклизм на несколько дней парализовал работу Стамбульского аэропорта, откуда на этой неделе должны были вылететь в Россию тысячи россиян. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продолжатся как минимум до пятницы, 28 января.

По оценке Ассоциации туроператоров России, из-за непогоды в Стамбуле могли "застрять" почти семь тысяч наших соотечественников - как организованных туристов, так и тех, кто путешествует самостоятельно. Среди них есть и те, кто страховал на время поездки в Турции в "Росгосстрахе" не только свое здоровье, но и риски задержки и отмены рейса.

"Пока заявлений от застрахованных не было, но мы ждем, что наши клиенты, задержавшиеся в Стамбуле, будут обращаться за возмещением по возвращении на родину. И готовы урегулировать эти страховые события в особом порядке, - говорит начальник Управления выплат по личному страхованию ПАО СК "Росгосстрах" Полина Григорьева. - В частности, мы не будем запрашивать у них документ, подтверждающий причины задержки, отмены или переноса рейса. В обычных обстоятельствах правила страхования требуют представления такой справки для получения выплаты, но мы понимаем, что люди только что пережили сильнейший стресс, и постараемся сделать процесс регулирования для них максимально комфортным и оперативным".

Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика www.RGS.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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