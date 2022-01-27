"Росгосстрах" будет в упрощенном порядке регулировать страховые случаи с туристами, задержавшимися в Стамбуле из-за непогоды

Компания "Росгосстрах" ждет обращения от своих клиентов с полисами страхования, выезжающих за рубеж (ВЗР), вынужденно задержавшихся в Стамбуле из-за обрушившегося на крупнейший город Турции снегопада. Природный катаклизм на несколько дней парализовал работу Стамбульского аэропорта, откуда на этой неделе должны были вылететь в Россию тысячи россиян. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продолжатся как минимум до пятницы, 28 января.
По оценке Ассоциации туроператоров России, из-за непогоды в Стамбуле могли "застрять" почти семь тысяч наших соотечественников - как организованных туристов, так и тех, кто путешествует самостоятельно. Среди них есть и те, кто страховал на время поездки в Турции в "Росгосстрахе" не только свое здоровье, но и риски задержки и отмены рейса.
"Пока заявлений от застрахованных не было, но мы ждем, что наши клиенты, задержавшиеся в Стамбуле, будут обращаться за возмещением по возвращении на родину. И готовы урегулировать эти страховые события в особом порядке, - говорит начальник Управления выплат по личному страхованию ПАО СК "Росгосстрах" Полина Григорьева. - В частности, мы не будем запрашивать у них документ, подтверждающий причины задержки, отмены или переноса рейса. В обычных обстоятельствах правила страхования требуют представления такой справки для получения выплаты, но мы понимаем, что люди только что пережили сильнейший стресс, и постараемся сделать процесс регулирования для них максимально комфортным и оперативным".
Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика www.RGS.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.