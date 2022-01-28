В Тольятти задержан предприниматель, пытавшийся откупиться от полицейского

В Тольятти по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан 28-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Самарской области

Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель попытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции за прекращение проверки и не изъятие из незаконной продажи табачной продукции незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. Полицейский от взятки отказался и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъято и направлено на исследование свыше 120 пачек сигарет.

"По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщают правоохранители.