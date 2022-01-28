В Самаре автомобилист оставил без тепла жителей 8-й и 9-й просек

В ночь на пятницу, 28 января, в Самаре на 8-й просеке в районе Нарымского переулка автомобиль въехал в газопровод. Из-за этого без отопления и горячей воды остались частные дома на 8-й и 9-й просеках, сообщают местные жители.

По предварительным данным, аварию планируется устранить сегодня до 16:00.