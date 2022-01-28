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Туризм Общество

Посольство России освободило самарского блогера, задержанного в Египте

КАИР. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посольству России в Египте удалось освободить самарского блогера Арсения Семеного (в социальных сетях — А.Котова), задержанного полицией в Египте, сообщает ведомство.

"По имеющейся информации, вечером 26 января россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото-, видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как "Город мусорщиков". На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции", — уточняют дипломаты.

Усилиями сотрудников посольства удалось добиться освобождения россиянина. Ему вернули загранпаспорт и съемочное оборудование. В ночь с 27 на 28 января Арсений Семеной должен был вылететь в Москву.

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