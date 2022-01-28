Ночью в Самаре сгорела "Нива" на ул. Актарской

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В пятницу, 28 января, около 3:15, загорелась машина у дома № 42 по ул. Актарской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.