В Самарской области мужчину будут судить за кражи и смерть знакомой

В Кинеле Самарской области в суд отправили уголовное дело 47-летнего местного жителя, обвиняемого в краже и смертельном избиении. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с августа 2019 г. по июнь 2020 г. мужчина совершил несколько краж в Кинельском районе, в том числе он воровал из квартир и автомобилей. Ущерб составил 48 тыс. рублей.

Кроме того, в июле 2021 г. пьяный обвиняемый в комнате общежития на ул. Маяковского избил знакомую. Женщина получила не менее 40 ударов табуретом. От полученных травм она скончалась.