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Страхование Финансы

ВСК застраховала автомобили компании "Россети ФСК ЕЭС" на сумму более 19 млн рублей

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал по договорам обязательного страхования транспортных средств (каско) автомобили, принадлежащие Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы ("Россети ФСК ЕЭС").

Страховая защита рассчитана на один год. Согласно договору, всего полисами каско обеспечено около 2 тыс. автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.

"Автопарк многих больших компаний — важная часть их бизнеса. Поэтому автомобили нуждаются в защите надежного страхового партнера. ВСК уже в течение 30 лет доказывает высокий уровень качества услуг и постоянно развивает свой сервис, особенно в сфере автострахования. Сейчас урегулировать страховой случай по каско можно полностью онлайн и при помощи искусственного интеллекта, что позволяет нашим клиентам экономить не только деньги, но и время. Так что мы уверены, что компания "Россети ФСК ЕЭС" останется довольна сотрудничеству с нами", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы управляет и развивает Единую национальную электрическую сеть. В зоне ответственности ФСК находятся 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Основным акционером организации является компания "Россети".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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