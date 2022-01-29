Поликлиники в Самаре начали приостанавливать плановый прием

Сразу несколько поликлиник в Самаре объявили о приостановлении планового приема взрослого населения в связи с подъемом заболеваемости COVID-19.

ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7" 28 января объявило о временном приостановлении приема пациентов в отделении врачей общей практики на ул. Батайская, 10. Здесь принимают людей только с температурой и признаками ОРВИ. Время работы отделения с 8:30 до 15:00. По другим вопросам администрация просит обращаться в основное здание на ул. Южной, 1.

Аналогичные заявления поликлиники №№ 1 и 6 в Промышленном районе сделали еще 25 января. Врачи общей практики, терапевты и узкие специалисты временно принимают только по неотложныи показаниям (с острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний). В первой поликлинике также прекращается направление больных в процедурный кабинет и на физиотерапевтическое лечение (за исключением реабилитации переболевших COVID-19). Закрыт дневной стационар.