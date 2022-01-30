Самарские врачи рассказали, как лечить COVID-19 дома

Минздрав РФ опубликовал инструкцию, объясняющую, что делать, если вы получили положительный ПЦР-тест.

В памятке описаны случаи легкой и бессимптомной форм болезни. На что обратить внимание и в какой момент стоит вызывать "скорую", рассказали главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области, заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ Олег Фатенков и главный внештатный педиатр областного министерства здравоохранения по Самаре, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова.

"Если вы переболели или своевременно сделали прививку, у вас положительный ПЦР-тест, но при этом нет никакой клиники, то и причин для беспокойства нет, - говорит Олег Фатенков. - Нужно оставаться дома, соблюдать обычные противоэпидемические мероприятия. Носить маску, чтобы не заразить своих близких, их попросить также носить маски. Проветривать помещение хотя бы два-три раза в день. Регулярно осуществлять влажную уборку. Эти простые мероприятия позволят не распространить инфекцию на своих близких и предотвратить их заболевание", - поясняет врач.

Специалисты рекомендуют в случае заболевания также позвонить в единую службу "122" или в call-центр вашей поликлиники.

"Когда ПЦР-тест положителен и есть клиника вирусной инфекции (повышение температуры до 38 градусов, боли в горле, боли в мышцах и суставах) - это состояние тоже рассматривается как течение болезни легкой тяжести, - объясняет врач. - Если человек привит, у него нет хронических заболеваний неинфекционных (таких, как сахарный диабет, заболевания легких, ишемическая болезнь сердца), то также нет повода для беспокойства и можно воспользоваться традиционными средствами, которые мы обычно применяем при заболеваниях сезонной вирусной инфекцией. Это полоскание горла, рассасывающиеся леденцы, обильное питье, постельный режим. И те же противоэпидемические гигиенические мероприятия, о которых я говорил выше. Все это поможет самостоятельно справиться с инфекцией и, по большому счету, не требует обращения к врачу", - говорит Олег Фатенков.

Третий вариант - когда человек привит или переболел, но состояние при этом тяжелое. Под этим подразумеваются температура свыше 38,5 градуса, боли в грудной клетке, одышка, удушье, либо когда к такому состоянию прибавляется наличие тяжелых неинфекционных заболеваний. Все это относит человека к группам риска. В этом случае стоит обратиться в поликлинику. Врач оценит состояние и при необходимости начнет более серьезные мероприятия, которые можно осуществлять только под контролем врача.

Четвертый вариант - когда есть выраженная одышка, значительное повышение температуры, присутствуют и хронические заболевания, человек очень плохо себя чувствует. Тогда стоит вызвать "скорую помощь" по телефону 103. Скорее всего, встанет вопрос о госпитализации.

"Отдельно хочется сказать о том, что при любых вирусных инфекциях не имеет смысла самостоятельно начинать принимать антибиотики, - говорит Олег Фатенков. - При вирусной инфекции они совершенно неэффективны. Нужно учитывать только мнение своего лечащего врача, стоит ли переходить на прием такого рода серьезных антибактериальных веществ".

К особой категории больных относятся дети. Необходимо внимательно следить за их состоянием.

"Если у ребенка появились насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо оставить его дома и соблюдать домашний режим не менее семи дней, - советует педиатр Светлана Пыркова. - Если температура не превышает 37,2°С, то вы можете обратиться на "горячую линию" 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционно. Если же у вашего ребенка температура 38°С и выше сохраняется более двух дней, нарушено самочувствие, снижен аппетит, необходимо вызвать врача-педиатра на дом".

Важно не заниматься самолечением и строго выполнять рекомендации медработников. Необходимо обязательно пить не менее 2 л теплой жидкости в сутки. Нос можно промывать солевым раствором. Прием жаропонижающих препаратов допускается только при повышении температуры выше 38,5°С.

При ухудшении состояния необходимо позвонить в службу скорой медицинской помощи по номеру 103.