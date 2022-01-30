Количество заразившихся коронавирусом за сутки перевалило за 2 тыс. в Самарской области

За сутки с 29 по 30 января в Самарской области зафиксировали 2155 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает сопкоронавирс.рф.

При этом 249 человек госпитализировали. Всего с начала пандемии в регионе заразились 219 272 человека.

Выздоровели за сутки 1485 человек, а за все время — 194 543. Умерли с 29 по 30 января девять человек, а сначала пандемии — 6684.

В России за сутки коронавирусом заразились 121 228 человек (всего 11 737 007), госпитализированы 9883 зараженных. 28 944 пациента выздоровели (всего 10 218 151), а умерли 617 человек (всего 330 728).