Количество заразившихся коронавирусом за сутки перевалило за 2 тыс. в Самарской области

За сутки с 29 по 30 января в Самарской области зафиксировали 2155 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает сопкоронавирс.рф.
При этом 249 человек госпитализировали. Всего с начала пандемии в регионе заразились 219 272 человека.
Выздоровели за сутки 1485 человек, а за все время — 194 543. Умерли с 29 по 30 января девять человек, а сначала пандемии — 6684.
В России за сутки коронавирусом заразились 121 228 человек (всего 11 737 007), госпитализированы 9883 зараженных. 28 944 пациента выздоровели (всего 10 218 151), а умерли 617 человек (всего 330 728).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.