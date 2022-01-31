Житель Тольятти "под гипнозом" мошенников перевел 2 млн рублей, взятые в кредит

На днях 39-летнему машинисту одного из строительно-монтажных управлений Тольятти с разницей в несколько минут поступило несколько звонков с информацией о попытках снятия денег с его банковских счетов и оформления кредита, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита.

Мужчина не стал перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты его счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он пошел в ближайшее отделение банка и оформил кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел с помощью банкомата 2,368 млн рублей на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.