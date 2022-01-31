Многодетного самарца приговорили к исправительным работам за отказ платить алименты

Судебные приставы установили местонахождение 37-летнего самарца, уклонявшегося от уплаты алиментов трем своим детям и задолжавшего свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

После развода суд обязал мужчину выплачивать ежемесячно бывшей супруге на содержание двух дочерей и сына по 5,5 тысячи рублей. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Советского района Самары было возбуждено исполнительное производство.

На протяжении длительного времени алиментщик уклонялся от исполнения обязательств: официально трудоустроиться не пытался, игнорировал требования пристава явиться на прием. Не удавалось застать его и по месту жительства.

В результате на мужчину завели разыскное дело, установили местонахождение и доставили в отделение судебных приставов Советского района Самары.

К этому моменту долг нерадивого отца достиг 577 тыс. рублей. Пристав составил на него протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных". Суд назначил наказание в виде 70 часов обязательных работ.

"В дальнейшем, если мужчина так и продолжит избегать своих обязательств, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год", - отмечается в сообщении.