Австрийский холдинг потребовал с основателя группы "СКАДО" 3,7 млн евро

Австрийский холдинг "Доппельмайр" обвинил основателя группы "СКАДО" Александра Козловского в незаконной ликвидации их совместного бизнеса и потребовал с него более 300 млн руб., сообщает "Самарское обозрение".

Завод "СКАДО" ("Самарские канатные дороги") и всемирно известный австрийский холдинг "Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ", специализирующийся на производстве оборудования для канатных подъемников, сотрудничали с 1980-х годов. Инвесторам в российской компании принадлежало 87,65%, а ее директору Александру Козловскому - 12,35%. Партнерство с австрийцами позволило СКАДО создавать канатные дороги под ключ, начиная от их проектирования и заканчивая монтажом и обслуживанием. В лучшие годы выручка предприятия превышала 600 млн рублей. Параллельно Козловский развивал и собственный бизнес.

Партнерство Козловского и "Доппельмайр" прекратилось в 2016 году. По итогам 2015 г. выручка предприятия сократилась до 54 млн руб., и оно зафиксировало рекордные для себя убытки - порядка 97 млн рублей. Александр Козловский покинул пост директора предприятия, а новым руководителем СКАДО стала управляющая компания "Верное решение". После этого на самарском предприятии стартовала реорганизация, вследствие которой оно присоединилось к ООО "УК "Стимул". Уже в 2017 г. решением единственного учредителя "Стимула" компанию ликвидировали.

Зато активно начал развиваться личный бизнес семьи Козловского, операторами которого стали "СКАДО Техно", "СКАДО Проект", "СКАДО Оснежение и пылеподавление", "СКАДО Производство", "СКАДО Строймонтаж". Сегодня эти компании вместе генерируют выручку около 1 млрд рублей. Сам Александр Козловский дистанцировался от бизнеса - учредителями компаний холдинга числились его дочь Анна Козловская и зять Илья Арзютов. Козловский-старший из бизнес-активов сохранил 14-процентную долю в операторе геленджикского зоопарка ООО "Сафари парк". "Доппельмайр" также развивал бизнес сам по себе. В России действуют две дочерние компании австрийского холдинга. Это "Доппельмайр Раша" и "Доппельмайр Сервисиз Рус". Годовая выручка первой компании в лучшие периоды составляла около 3 млрд рублей.

Однако у ликвидированного СКАДО остались долги. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2015 г. предприятие имело более 1,1 млрд руб. краткосрочных обязательств.

17 января 2022 г. австрийская компания "Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ" подала иск к Александру Козловскому о взыскании 3,7 млн евро. По сегодняшнему курсу европейской валюты это порядка 320 млн рублей. Еще одним ответчиком по иску выступает бывший директор "Верного решения" Роман Сулейманов. По данным материалов самарского арбитража, австрийцы потребовали признать ответчиков субсидиарными ответственными лицами по долгам ЗАО "СКАДО" и ООО "СКАДО", прекративших свою деятельность "в результате незаконных действий контролирующих лиц". Кроме того, истец потребовал с ответчиков солидарно сумму задолженностей по договорам купли-продажи в размере 3,74 млн евро. Уже в самом иске "Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ" официально обвинил своего бывшего самарского партнера в некорректной игре при ликвидации совместного бизнеса. Более подробная информация о претензиях австрийцев в судебных материалах не раскрывается. Получить комментарии у конфликтующих сторон "СО" не удалось. В пресс-центре группы "Доппельмайр" на запрос "СО" не ответили. Александр Козловский на момент сдачи номера был не на связи.

Юристы считают, что более перспективным для "Доппельмайр" может быть прессинг Александра Козловского в рамках возбуждения уголовного дела, а не арбитражного процесса. Если австрийцы пойдут по такому пути и преуспеют на нем, то самарскому бизнесмену может грозить до 10 лет лишения свободы.