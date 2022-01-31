Станция метро "Самарская" может быть построена после "Театральной"

Власти Самарской области не отказались от планов строительства станции метро "Самарская". Об этом в интервью "Самарскому обозрению" сообщил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"То, что мы будем строить станцию "Театральная", совсем не означает, что мы отказываемся от перспективы строительства станции метро "Самарская". Нам ничто не мешает вернуться к "Самарской" в дальнейшем при наличии источников финансирования", - отметил он.

По его словам, "Театральная" ценна тем, что является конечной станцией, завершающей цепочку и ее строительство однозначно повысит востребованность метро.

Кроме того, новая станция метро значительно повышает привлекательность жилья на Безымянке, говорит Виктор Кудряшов.

"Сейчас в районе Безымянки есть целые кварталы, застроенные двух-трехэтажными домами послевоенного времени. Как только мы объявили о перспективах завершения строительства метро - увидели значительный рост интереса застройщиков к реновации этих кварталов. И, в соответствии с федеральным законодательством, в 2022 году мы планируем начать реализацию целого ряда проектов по программе комплексного развития территорий, в том числе прилегающих к метрополитену", - сообщил председатель правительства.

Что касается строительства самого метро, основная проходка будет вестись закрытым способом, притом что первоначальный проект предполагал открытый. Именно поэтому потребовалась корректировка проекта.

"Строительство закрытым методом позволит существенно сократить сроки строительства и доставит жителям города гораздо меньше неудобств, связанных с перекрытием дорог", - поясняет Виктор Кудряшов.

Напомним, в конце сентября 2021 г. стало известно, что Самарская область получит из федерального бюджета инфраструктурный кредит в 10,4 млрд руб. на строительство метро. На эти средства будет построена станция "Театральная". При этом ранее в планах значилось строительство сначала станции "Самарской".