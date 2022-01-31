Департамент образования Самары прокомментировал конфликт в школе №8

В Самаре городской департамент образования прокомментировал конфликт учеников в школе №8.

В ситуации разбираются правоохранители. Для всестороннего рассмотрения инцидента департамент образования начал проверку в школе. Специалисты ведомства изучают работу школы в направлениях профилактики негативных явлений при общении детей, школьной службы медиации и мер, принятых администрацей школы при рассмотрении инцидента.

"Мы детально разбираемся в ситуации, и если выяснится, что в чьих-то действиях были нарушения, будут приняты соответствующие меры. Работа по взаимодействию между детьми и родителями будет продолжена. Она проводится с привлечением специалистов департамента образования, министерства образования и науки Самарской области, психологов, работников областной службы примирения", - комментируют в департаменте.