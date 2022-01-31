В самарской больнице ФМБА России начал работать круглосуточный колл-центр по COVID-19

На базе самарской больницы филиала № 3 Федерального медико-биологического агентства РФ создан круглосуточный колл-центр для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация Самарского внутригородского района Самары в соцсети Твиттер в понедельник, 31 января.
Дозвониться в колл-центр можно по телефону 8(846) 214-00-52.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.