В самарской больнице ФМБА России начал работать круглосуточный колл-центр по COVID-19

На базе самарской больницы филиала № 3 Федерального медико-биологического агентства РФ создан круглосуточный колл-центр для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация Самарского внутригородского района Самары в соцсети Твиттер в понедельник, 31 января.

Дозвониться в колл-центр можно по телефону 8(846) 214-00-52.