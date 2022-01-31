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Здравоохранение Общество

В самарской больнице ФМБА России начал работать круглосуточный колл-центр по COVID-19

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе самарской больницы филиала № 3 Федерального медико-биологического агентства РФ создан круглосуточный колл-центр для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация Самарского внутригородского района Самары в соцсети Твиттер в понедельник, 31 января.

Дозвониться в колл-центр можно по телефону 8(846) 214-00-52.

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