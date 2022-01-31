В Самаре пропала 16-летняя девушка

Самарские полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю местную жительницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Вечером 30 января девушка ушла из дома на ул. Мориса Тореза и не вернулась.
Приметы пропавшей: славянская внешность, на вид 16-17 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, светло-русые длинные прямые волосы, голубые глаза, была одета в темную футболку, черно-белые штаны и черные носки.
Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 373-76-40, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.