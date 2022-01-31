В Самаре пропала 16-летняя девушка

Самарские полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю местную жительницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 30 января девушка ушла из дома на ул. Мориса Тореза и не вернулась.

Приметы пропавшей: славянская внешность, на вид 16-17 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, светло-русые длинные прямые волосы, голубые глаза, была одета в темную футболку, черно-белые штаны и черные носки.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 373-76-40, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.