"Взрослых" коек для пациентов с коронавирусом пока хватает

Сейчас в 29 медучреждениях Самарской области развернуто более чем 3,5 тыс. коек для больных коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Свободный коечный фонд составляет свыше 20%. Об этом заявил руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Константинов в понедельник, 31 января.
Напомним, нагрузка на систему здравоохранения в последнее время увеличилась в пять раз - значительно увеличилось число амбулаторных пациентов, отмечается небольшой рост числа госпитализаций.
Развертывать дополнительные места для взрослых пациентов за прошедшую неделю не потребовалось. Однако участились случаи заболевания детей COVID-19 в регионе - в четыре раза. Соответственно, кратно возросла нагрузка на педиатрическое звено. А также потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза.
В дальнейшем, если потребуются дополнительные мощности, под эти цели будут использоваться "взрослые" места в Тольяттинской городской больнице №5 и больнице им. В.Д.Середавина.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.