"Взрослых" коек для пациентов с коронавирусом пока хватает

Сейчас в 29 медучреждениях Самарской области развернуто более чем 3,5 тыс. коек для больных коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Свободный коечный фонд составляет свыше 20%. Об этом заявил руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Константинов в понедельник, 31 января.

Напомним, нагрузка на систему здравоохранения в последнее время увеличилась в пять раз - значительно увеличилось число амбулаторных пациентов, отмечается небольшой рост числа госпитализаций.

Развертывать дополнительные места для взрослых пациентов за прошедшую неделю не потребовалось. Однако участились случаи заболевания детей COVID-19 в регионе - в четыре раза. Соответственно, кратно возросла нагрузка на педиатрическое звено. А также потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза.

В дальнейшем, если потребуются дополнительные мощности, под эти цели будут использоваться "взрослые" места в Тольяттинской городской больнице №5 и больнице им. В.Д.Середавина.