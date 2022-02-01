Шестерых человек эвакуировали при тушении пожара в Сызрани

В понедельник, 31 января, примерно в 14:35 начался пожар на ул. Маршала Жукова, 297 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС. На борьбу с огнем направили 31 человека. Пожар ликвидировали в 14:51.

Из здания эвакуировали шесть человек.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.