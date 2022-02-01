Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 1 февраля, примерно в 11:32 начался пожар в доме №37 на ул. Владимирской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.