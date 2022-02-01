Хоккеиста Максима Кондратьева обманули в Тольятти почти на 25 млн рублей

В Тольятти на этой неделе зачитали приговор за обман хоккеиста Максима Кондратьева, у которого украли почти 25 млн руб., пишет zasekin.ru.

В 2011 г. спортсмен выступал за хоккейный клуб "Салават Юлаев", который выиграл Кубок Гагарина. Его друг Владимир Блажевич предложил вложить деньги за профессиональную победу в бизнес. Точнее, в строительство завода, которым занимались его знакомые Евгений и Сергей. Максим согласился инвестировать 15 млн рублей.

"Деньги я передавал частями. Потом мы встретились в Тольятти на переговорах. После них меня отвезли на стройку в Новоспасское. Сказали, якобы это строится завод по производству стройматериалов на наши деньги. Еще мне показали документы юрлица ООО "Рамбус". По документам я был владельцем завода", - вспоминает хоккеист.

Периодически Максиму говорили, что надо добавить еще денег. По бумагам Максиму принадлежали 25% доли общества. Об окончании строительства здания завода доложили в 2013 году. Но, по словам "друзей", получения прибыли надо было подождать, ведь в первое время предприятие работало "в ноль". Так и продолжалось до 2018 года. А потом хоккеист узнал через Росреестр, что "Рамбус" больше не существует.

Уголовное дело по заявлению Максима сначала не возбуждали. Но на имеющихся признаках мошенничества в этой ситуации настаивал адвокат хоккеиста Вячеслав Земчихин. В итоге в мошенничестве в особо крупном размере обвинили Владимира Блажевича.

Приговор ему зачитал судья Автозаводского района Тольятти Игорь Матюшенко 31 января 2022 года. "Подсудимый признан виновным в совершении хищения денег в сумме 24275000, то есть преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с подсудимого этой суммы. Самого подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила представитель прокуратуры Автозаводского района Тольятти Евгения Слепцова.

Приговор пока в силу не вступил.