Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту

Страховой Дом ВСК в честь своего 30-летия запускает акцию для клиентов "Отмечайте с нами!". В течение месяца приобрести страховую защиту можно с выгодой в 30%.
Акция действует 30 дней, с 1 февраля по 2 марта 2022 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК Страхование" или в интернет-магазине www.shop.vsk.ru.
Акция распространяется на программу защиты квартиры "Под ключ", выезжающих за рубеж — "Страховка для путешествующих за границу", на страхование от несчастных случаев — "Путешественник", "Активный образ жизни", "Дети", "Опасная профессия" и "Семья", на защиту от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний "Медицина без границ", а также на круглосуточные медицинские онлайн консультации "Телемедицина".
Получить 30% выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод "VSK30", при оформлении договора.
"В феврале ВСК исполняется 30 лет, и на протяжении всего времени ключевым направлением стратегического развития компании является разработка и предоставление клиентам быстрых, удобных и технологичных страховых решений. Каждый день мы защищаем имущество наших клиентов, поддерживаем в путешествиях, заботимся об их здоровье. За эти годы услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек. Сегодня мы открываем новые возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам. В течение 30 дней каждый желающий может приобрести страховую защиту с существенной выгодой — 30%", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.