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Страхование Финансы

Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в честь своего 30-летия запускает акцию для клиентов "Отмечайте с нами!". В течение месяца приобрести страховую защиту можно с выгодой в 30%.

Акция действует 30 дней, с 1 февраля по 2 марта 2022 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК Страхование" или в интернет-магазине www.shop.vsk.ru.

Акция распространяется на программу защиты квартиры "Под ключ", выезжающих за рубеж — "Страховка для путешествующих за границу", на страхование от несчастных случаев — "Путешественник", "Активный образ жизни", "Дети", "Опасная профессия" и "Семья", на защиту от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний "Медицина без границ", а также на круглосуточные медицинские онлайн консультации "Телемедицина".

Получить 30% выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод "VSK30", при оформлении договора.

"В феврале ВСК исполняется 30 лет, и на протяжении всего времени ключевым направлением стратегического развития компании является разработка и предоставление клиентам быстрых, удобных и технологичных страховых решений. Каждый день мы защищаем имущество наших клиентов, поддерживаем в путешествиях, заботимся об их здоровье. За эти годы услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек. Сегодня мы открываем новые возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам. В течение 30 дней каждый желающий может приобрести страховую защиту с существенной выгодой — 30%", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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