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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Челмет"

ЧЕЛЯБИНСК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 февраля, "Лада" в гостях у "Челмета" обыграла хозяев - 3:2.

Хозяева открыли счет на последней минуте первого периода, а в середине матча удвоили свое преимущество - 2:0.

В третьем периоде Станислав Альшевский отыграл одну шайбу, реализовав большинство.

После этого на передний план вышел лучший бомбардир "Лады" Андрей Белозеров. Сначала он забросил шайбу, которую судьи отменили из-за офсайда, затем не смог реализовать выход один на один, а на 56-й минуте добился своего, сравняв счет - 2:2.

На 58-й минуте точный бросок Максима Денежкина принес "Ладе" победу со счетом 3:2.

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