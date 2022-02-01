Хоккейная "Лада" обыграла "Челмет"

Во вторник, 1 февраля, "Лада" в гостях у "Челмета" обыграла хозяев - 3:2.

Хозяева открыли счет на последней минуте первого периода, а в середине матча удвоили свое преимущество - 2:0.

В третьем периоде Станислав Альшевский отыграл одну шайбу, реализовав большинство.

После этого на передний план вышел лучший бомбардир "Лады" Андрей Белозеров. Сначала он забросил шайбу, которую судьи отменили из-за офсайда, затем не смог реализовать выход один на один, а на 56-й минуте добился своего, сравняв счет - 2:2.

На 58-й минуте точный бросок Максима Денежкина принес "Ладе" победу со счетом 3:2.