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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил на выезде "Зауралью"

КУРГАН. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 февраля, ХК ЦСК ВВС уступил на выезде в напряженном матче "Зауралью" - 3:4, сообщает пресс-служба "летчиков".

На 5-й минуте Ремов сумел пробить Окоряка - 1:0. Но уже в следующей атаке Егор Дорофеев сравнял счет - 1:1. Увы, до перерыва хозяева забили еще дважды. На 11-й минуте отличился Усков, на 15-й - Банников - 3:1. В концовке периода наши две минуты играли впятером против троих после удаления Ремова, но огорчить Ярославлева не получилось.

На 35-й минуте было реализовано первое большинство в матче, шайбу забросил Афонасьевский - 4:1. Ну, а в третьем периоде "летчики" полетели в погоню. На 47-й минуте надежду подарил Артур Сарваров - 4:2. И уральцы немного занервничали - получили два удаления. Одно самарцам использовать удалось, но произошло это за 14 секунд до сирены, а автором гола стал Антон Угольников - 4:3.

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