В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля

В 2022 г. в рамках реализации региональной составляющей "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе на 31 км автомобильной дороги Самара - Бугуруслан в направлении в Самару установят автоматический пункт весогабаритного контроля.
Трасса Самара - Бугуруслан протяженностью 158,9 км в границах Самарской области с интенсивностью движения до 25000 автомобилей в сутки проходит по территории пяти муниципальных районов и служит одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. Кроме того, трасса обеспечивает выход на федеральную трассу М-5 "Урал" и подъезд к железнодорожным узлам, входящим в опорную сеть дорог.
Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля - обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.
Напомним, в конце 2020 года по дорожному нацпроекту установили АПВГК на 31 км а/д Самара - Бугуруслан в направлении Оренбурга и на 7 км Красноглинского шоссе.
Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны не случайно: на трассе межрегионального значения Самара - Бугуруслан пункт поможет сохранить автодорогу после реконструкции, в районе нового моста через реку Сок будет защищать въезд в город и исключать проезд машин с перегрузом по городским дорогам.
Для новых автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливался обязательный тестовый период в соответствии с действующими нормами. С 1 июня 2021 года пункты начали работать в промышленной эксплуатации.
Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.
За период с июня по декабрь 2021 года с применением средств автоматизированной фиксации в отношении собственников тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств Госавтоинспекцией по Самарской области вынесено 849 постановлений за превышение габаритов или допустимой массы транспортного средства.
Модернизация и развитие дорожной сети являются важными направлениями Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.