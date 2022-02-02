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Общество

В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. в рамках реализации региональной составляющей "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе на 31 км автомобильной дороги Самара - Бугуруслан в направлении в Самару установят автоматический пункт весогабаритного контроля.

Трасса Самара - Бугуруслан протяженностью 158,9 км в границах Самарской области с интенсивностью движения до 25000 автомобилей в сутки проходит по территории пяти муниципальных районов и служит одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. Кроме того, трасса обеспечивает выход на федеральную трассу М-5 "Урал" и подъезд к железнодорожным узлам, входящим в опорную сеть дорог.

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля - обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Напомним, в конце 2020 года по дорожному нацпроекту установили АПВГК на 31 км а/д Самара - Бугуруслан в направлении Оренбурга и на 7 км Красноглинского шоссе.

Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны не случайно: на трассе межрегионального значения Самара - Бугуруслан пункт поможет сохранить автодорогу после реконструкции, в районе нового моста через реку Сок будет защищать въезд в город и исключать проезд машин с перегрузом по городским дорогам.

Для новых автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливался обязательный тестовый период в соответствии с действующими нормами. С 1 июня 2021 года пункты начали работать в промышленной эксплуатации.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

За период с июня по декабрь 2021 года с применением средств автоматизированной фиксации в отношении собственников тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств Госавтоинспекцией по Самарской области вынесено 849 постановлений за превышение габаритов или допустимой массы транспортного средства.

Модернизация и развитие дорожной сети являются важными направлениями Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

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