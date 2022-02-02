"Росгосстрах": пассажиры и пешеходы в ДТП получают повреждения чаще водителей

В 2021 году в среднем почти каждое сороковое дорожно-транспортное происшествие на российских дорогах приводило не только к повреждению автомобилей, но и к различных травмам, а в самом печальном случае — к гибели автомобилистов, пассажиров или пешеходов. Об этом свидетельствует статистика обращений в "Росгосстрах" по полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Чаще всего за возмещением вреда жизни и здоровью по полисам ОСАГО обращались жители Башкортостана, Пермского края, Саратовской, Новосибирской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Удмуртии, Нижегородской области и Москвы.
Как ни странно, годом ранее, в начале пандемии и в период масштабных карантинных ограничений, аварий с пострадавшими было больше, притом что самих ДТП в целом за год на 23% меньше. И почти в каждом тридцатом было зафиксировано причинение вреда жизни и здоровью людей. В прошлом году старейший страховщик "России" выплатил по таким страховым случаям свыше 1,115 млрд рублей, в 2020-м — более 1,344 млрд рублей. При этом большая часть этих выплат была направлена правопреемникам погибших в авариях — 57% и 61% соответственно.
"Сравнивая показатели выплат по ДТП с пострадавшими за два последних года, мы отмечаем некоторое сокращение количества погибших, — говорит начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК "Росгосстрах" Полина Григорьева. — Если в 2020 году их было 2356 или 34% от всех пострадавших, то в прошлом году — 1841, или чуть более 28% пострадавших. В абсолютных цифрах сократилось за год и количество получивших тяжелые повреждения — с 1924 до 1699. Число тех, кто отделался в ДТП небольшими ушибами и царапинами, практически не изменилось, а вот пострадавших с легкими повреждениями стало больше — 945 в 2021 году против 816 годом ранее".
По статистике "Росгосстраха", чаще всего в авариях получают повреждение пассажиры. В 2020 году количество выплат им превышало число выплат пострадавшим водителям в два с лишним раза, в 2021 году — в 1,7 раза. Примечательно, что чаще водителей обращались за возмещением по ОСАГО и пострадавшие в ДТП пешеходы или их родственники — на 23% больше в 2020 году и на 3% в 2021-м.
Эксперты "Росгосстраха" отмечают, что обсуждаемые сейчас в Госдуме и правительстве предложения об увеличении до 2 млн рублей лимита выплат в ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью будут способствовать повышению уровня социальной и финансовой защиты пострадавших в дорожных авариях и их близких. Сегодня этот лимит по одному полису "автогражданки" составляет 500 тыс. рублей, а с учетом того, что в ДТП, как правило, бывает несколько пострадавших, реальные выплаты даже после гибели человека оказываются меньше этой суммы. Так, в среднем выплата по ОСАГО правоопреемникам погибших составляла в "Росгосстрахе" в 2020–2021 гг. порядка 350 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.