В Самарской области определят лучших экспортеров из малого бизнеса

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал старт приема заявок на участие в региональном конкурсе "Экспортер года". Событие призвано определить лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей - направления Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. Комфортный деловой климат в Самарской области создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".
Конкурс "Экспортер года" проводится в регионе в пятый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Ежегодно мы оцениваем успехи региональных производителей на международной арене и определяем экспортеров с наиболее впечатляющими результатами внешнеэкономической деятельности. Это компании, которые даже с учетом новых условий работы продолжают достойно представлять регион на зарубежных рынках, укреплять свои позиции, расширять географию и объемы поставок, - рассказал Дмитрий Богданов. - К участию в конкурсе "Экспортер года" мы приглашаем промышленные предприятия, а также компании в сфере высоких технологий, услуг и агропромышленного комплекса. Отдельная номинация - "Прорыв года" - предусмотрена для новичков, уверенно заявивших о себе на глобальном рынке. Призываю экспортеров Самарской области подавать заявки, участвовать в региональном конкурсе и бороться за звание лучших".
Заявки от региональных предприятий малого и среднего бизнеса будут приниматься до 4 апреля. В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Три компании, признанные лучшими экспортерами, получат ценные призы, среди которых сертификаты на авиаперелеты и обучение иностранному языку.
Подать заявку можно по ссылке: exporter.mybiz63.ru. Задать дополнительные вопросы можно по телефону +7 (917) 165-03-50, а также по адресу электронной почты expoprof-samara@yandex.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html