В Самарской области определят лучших экспортеров из малого бизнеса

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал старт приема заявок на участие в региональном конкурсе "Экспортер года". Событие призвано определить лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей - направления Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. Комфортный деловой климат в Самарской области создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Конкурс "Экспортер года" проводится в регионе в пятый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

"Ежегодно мы оцениваем успехи региональных производителей на международной арене и определяем экспортеров с наиболее впечатляющими результатами внешнеэкономической деятельности. Это компании, которые даже с учетом новых условий работы продолжают достойно представлять регион на зарубежных рынках, укреплять свои позиции, расширять географию и объемы поставок, - рассказал Дмитрий Богданов. - К участию в конкурсе "Экспортер года" мы приглашаем промышленные предприятия, а также компании в сфере высоких технологий, услуг и агропромышленного комплекса. Отдельная номинация - "Прорыв года" - предусмотрена для новичков, уверенно заявивших о себе на глобальном рынке. Призываю экспортеров Самарской области подавать заявки, участвовать в региональном конкурсе и бороться за звание лучших".

Заявки от региональных предприятий малого и среднего бизнеса будут приниматься до 4 апреля. В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Три компании, признанные лучшими экспортерами, получат ценные призы, среди которых сертификаты на авиаперелеты и обучение иностранному языку.

Подать заявку можно по ссылке: exporter.mybiz63.ru. Задать дополнительные вопросы можно по телефону +7 (917) 165-03-50, а также по адресу электронной почты expoprof-samara@yandex.ru.