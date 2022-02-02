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Страхование Финансы

АО СК "РСХБ–Страхование" вошло в перечень страховщиков с правом страхования урожая на случай ЧС

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО СК "РСХБ–Страхование" вошло в перечень страховщиков, которые могут страховать урожай на случай чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации к агростраховщикам, которым доступно страхование от ЧС, закреплены в Постановлении Правительства РФ № 2423. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

"АО СК "РСХБ–Страхование" подтверждает готовность предлагать аграриям полисы по новой программе страхования урожая от риска гибели в результате чрезвычайной ситуации. Полагаем, что страхование на случай ЧС позволит минимизировать ущерб, который наносят посевам непредсказуемые природные явления, и повысить эффективность агрострахования в стране" — прокомментировал генеральный директор АО СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

Программа страхования урожая на случай ЧС с господдержкой заработала с 2022 года, она гарантирует возмещение за утрату урожая в результате ЧС в пределах прямых затрат на возделывание полей. Само страхование происходит по упрощенным и ускоренным процедурам, стоимость полиса значительно снижена по сравнению с другими подобными продуктами, а размер субсидирования расширен, что позволит еще активнее вовлечь в процесс страхования культур малые и средние хозяйства.

АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк". По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2021 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" на уровне ruAA+. АО СК "РСХБ-Страхование" представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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