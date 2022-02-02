АО СК "РСХБ–Страхование" вошло в перечень страховщиков с правом страхования урожая на случай ЧС

АО СК "РСХБ–Страхование" вошло в перечень страховщиков, которые могут страховать урожай на случай чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации к агростраховщикам, которым доступно страхование от ЧС, закреплены в Постановлении Правительства РФ № 2423. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

"АО СК "РСХБ–Страхование" подтверждает готовность предлагать аграриям полисы по новой программе страхования урожая от риска гибели в результате чрезвычайной ситуации. Полагаем, что страхование на случай ЧС позволит минимизировать ущерб, который наносят посевам непредсказуемые природные явления, и повысить эффективность агрострахования в стране" — прокомментировал генеральный директор АО СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

Программа страхования урожая на случай ЧС с господдержкой заработала с 2022 года, она гарантирует возмещение за утрату урожая в результате ЧС в пределах прямых затрат на возделывание полей. Само страхование происходит по упрощенным и ускоренным процедурам, стоимость полиса значительно снижена по сравнению с другими подобными продуктами, а размер субсидирования расширен, что позволит еще активнее вовлечь в процесс страхования культур малые и средние хозяйства.