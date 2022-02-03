В Самарской области введены новые антиковидные меры

В среду, 2 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление о противокоронавирусных мерах.
В частности, постановлением приостанавливается проведение всех спортивных мероприятий и соревнований среди детей и подростков, до 15 февраля несовершеннолетним также нельзя будет посещать театры, кинозалы, цирки и другие культурно-досуговые учреждения.
Медицинские организации первичного звена приостановят плановую работу, в том числе диспансеризацию. Медики перейдут на экстренный режим работы - будут оказывать неотложную помощь пациентам. Исключение сделано для приема беременных, людей с болезнями кровообращения и онкологией.
Стационарная помощь пациентам по показаниям оказывается в штатном режиме. Также будет продолжаться выдача лекарств льготникам.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.