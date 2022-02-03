В Самарской области введены новые антиковидные меры

В среду, 2 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление о противокоронавирусных мерах.

В частности, постановлением приостанавливается проведение всех спортивных мероприятий и соревнований среди детей и подростков, до 15 февраля несовершеннолетним также нельзя будет посещать театры, кинозалы, цирки и другие культурно-досуговые учреждения.

Медицинские организации первичного звена приостановят плановую работу, в том числе диспансеризацию. Медики перейдут на экстренный режим работы - будут оказывать неотложную помощь пациентам. Исключение сделано для приема беременных, людей с болезнями кровообращения и онкологией.

Стационарная помощь пациентам по показаниям оказывается в штатном режиме. Также будет продолжаться выдача лекарств льготникам.