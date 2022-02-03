В Самарской области значительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 42578 случаев ОРВИ и гриппа. Значительное превышение эпидемического порога отмечено в возрастной группе старше 15 лет - более 400%. Данные еженедельного мониторинга опубликованы на сайте Роспотребнадзора в четверг, 3 февраля.

Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается среди детей от 0 до 2 лет - на 13,94%. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди совокупного населения - на 242,61% и у детей: от 3 до 6 лет - на 16,72%, от 7 до 14 лет - на 187,87%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция аденовирусной инфекции, парагриппа и гриппа А.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа служит вакцинация.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

По состоянию на 28 января этого года за счет средств федерального бюджета в регион поступили две партии вакцин против гриппа (для взрослых и детей) - 563150 и 265630 доз "УльтриксКвадри", всего поступило 828780 доз четырехвалентной гриппозной вакцины.

За счет средств областного бюджета приобретено 1215733 дозы вакцины для иммунизации против гриппа.

К 28 января в Самарской области было привито 1380055 человек (43,8% от числа общего населения, 72% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета привито 801198 человек (96,7% от поступившей вакцины), за счет средств областного бюджета - 557472 человека (45,9% от поступившей вакцины), за счет работодателей - 2066 человек.

Детей привито 394901 человек (95,7% от плана, 64,3% от детского населения до 18 лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 277421, областного бюджета - 117184 человека, за счет иных источников - 296 человек.

Среди взрослых прививку сделали 985154 человек (38,8% от взрослого населения, 65,4% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 523777 человек, областного бюджета - 440288 человек, за счет иных источников - 21089 человек.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует всем в кратчайшие сроки пройти вакцинацию против гриппа, обратившись в поликлиники по месту жительства.