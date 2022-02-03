16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области значительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом В Самарской области введены новые антиковидные меры Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей "Взрослых" коек для пациентов с коронавирусом пока хватает В Самарской области с 1 февраля вводятся допмеры защиты от коронавируса

Здравоохранение Общество

В Самарской области значительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 42578 случаев ОРВИ и гриппа. Значительное превышение эпидемического порога отмечено в возрастной группе старше 15 лет - более 400%. Данные еженедельного мониторинга опубликованы на сайте Роспотребнадзора в четверг, 3 февраля.

Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается среди детей от 0 до 2 лет - на 13,94%. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди совокупного населения - на 242,61% и у детей: от 3 до 6 лет - на 16,72%, от 7 до 14 лет - на 187,87%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция аденовирусной инфекции, парагриппа и гриппа А.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа служит вакцинация.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

По состоянию на 28 января этого года за счет средств федерального бюджета в регион поступили две партии вакцин против гриппа (для взрослых и детей) - 563150 и 265630 доз "УльтриксКвадри", всего поступило 828780 доз четырехвалентной гриппозной вакцины.

За счет средств областного бюджета приобретено 1215733 дозы вакцины для иммунизации против гриппа.

К 28 января в Самарской области было привито 1380055 человек (43,8% от числа общего населения, 72% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета привито 801198 человек (96,7% от поступившей вакцины), за счет средств областного бюджета - 557472 человека (45,9% от поступившей вакцины), за счет работодателей - 2066 человек.

Детей привито 394901 человек (95,7% от плана, 64,3% от детского населения до 18 лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 277421, областного бюджета - 117184 человека, за счет иных источников - 296 человек.

Среди взрослых прививку сделали 985154 человек (38,8% от взрослого населения, 65,4% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 523777 человек, областного бюджета - 440288 человек, за счет иных источников - 21089 человек.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует всем в кратчайшие сроки пройти вакцинацию против гриппа, обратившись в поликлиники по месту жительства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6