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Страхование Финансы

ВСК обеспечила ДМС сотрудников Главного радиочастотного центра России

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал здоровье всех работников ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре.

Страховая защита действует до конца 2022 года. По условиям договора полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) обеспечены почти 5 тыс. человек. Цена контракта составила более 74 млн руб. Полисы предусматривают амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную помощь, скорую и неотложную медицинскую помощь, стоматологическую помощь.

"К нам обращаются многие федеральные организации, что несомненно говорит о высокой оценке нашего сервиса. Уже 30 лет мы обеспечиваем корпоративных клиентов защитой здоровья. За это время ВСК вышла на лидирующие позиции в ДМС, что подтверждается различными рейтингами. Наша компания активно развивает страховую программу в цифровой сфере и расширяет свои сервисы. Так что мы благодарны за оказанное доверие и безусловно окажем всю необходимую поддержку", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Главный радиочастотный центр обеспечивает надлежащее использование радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, а также проводит экспертизу и мониторинг соблюдения законодательства в установленной сфере деятельности. Например, организация координирует использование радиочастотного спектра при проведении переговоров между делегациями, форумов, выставок, спортивных соревнований и других национальных и международных мероприятий. Ведомство имеет восемь филиалов по всей России.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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