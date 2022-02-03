Короткое замыкание стало причиной эвакуации 350 человек из ТЦ в Самаре

В четверг, 3 февраля, около 16:49 сработала пожарная сигнализация в ТЦ на ул. Аэродромной, 47а в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожар "№2". Как оказалось, произошло короткое замыкание светильника в служебном помещении, но ничего не загорелось.

Погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 350 человек, в том числе 20 детей.