ЦСК ВВС крупно проиграл "Челмету"

В четверг, 3 февраля, ЦСК ВВС проиграл "Челмету" — 6:2, сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в Челябинске.

Матч начался с удаления Разата Тимирова уже на 22 секунде. На 8-й минуте гости остались втроем, гола им избежать не удалось. Егор Степанов точно бросил в нижний угол со средней дистанции — 1:0.

Второй период тоже начался с атак уральцев — Горбунов тащил. Постепенно самарцы выровняли игру и стали создавать моменты у ворот Бутееца. И на 35-й минуте после паса Тимирова из-за ворот бросил в касание и попал в сетку Артур Данилкин — 1:1. Увы, этот счет до перерыва не продержался. На 39-й минуте Тридчиков вновь вывел челябинцев вперед — 2:1. А через 36 секунд после выигранного вбрасывания у ворот гостей забил Буяльский — 3:1. На последней минуте периода волжане провели образцовую контратаку, и Михаил Калашников не промахнулся — 3:2.

На 46-й минуте Жиляков сделал счет 4:2, после чего Горбунова сменил Окоряк. К сожалению, Влад оставался "сухим" всего 24 секунды. Степанов сделал дубль — 5:2. Прошло всего две минуты, как вторую свою шайбу в игре забросил и Буяльский — 6:2.