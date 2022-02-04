Самарская мэрия назвала официальную причину скандала с "усами" Стадникова

В мэрии Самары сообщили о завершении служебной проверки, которая должна была показать, в чьих руках мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента градостроительства Самары. Напомним, 16 января бывший главный архитектор Самары и бывший член Градостроительного совета при губернаторе Самарской области Виталий Стадников стал жертвой скандальной шутки: на его фотографии в соцсети Twitter подрисовали "гитлеровские" усы.
Происшествие вызвало общественный резонанс, а в качестве одной из основных стала версия, что таким образом над бывшим коллегой пошутили чиновники городского депстроя.
В департаменте градостроительства пообещали разобраться и наказать сотрудника, неудачно пошутившего в соцсетях. При этом чиновники не исключили, что это может быть "провокацией". С 17 января была инициирована служебная проверка, в результате которой предстояло выяснить, в чьих руках мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента.
Спустя две недели, 4 февраля, в мэрии Самары завершили проверку и дали официальный комментарий:
"В результате проведенной департаментом градостроительства служебной проверки был установлен факт ненадлежащего обеспечения безопасности учётной записи официальной страницы департамента в социальной сети Twitter, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. — По этой причине было принято решение о создании аккаунта https: twitter.com/dgs_63 с использованием практических рекомендаций по защите учетных записей социальной сети "Twitter".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.