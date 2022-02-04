Самарская мэрия назвала официальную причину скандала с "усами" Стадникова

В мэрии Самары сообщили о завершении служебной проверки, которая должна была показать, в чьих руках мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента градостроительства Самары. Напомним, 16 января бывший главный архитектор Самары и бывший член Градостроительного совета при губернаторе Самарской области Виталий Стадников стал жертвой скандальной шутки: на его фотографии в соцсети Twitter подрисовали "гитлеровские" усы.

Происшествие вызвало общественный резонанс, а в качестве одной из основных стала версия, что таким образом над бывшим коллегой пошутили чиновники городского депстроя.

В департаменте градостроительства пообещали разобраться и наказать сотрудника, неудачно пошутившего в соцсетях. При этом чиновники не исключили, что это может быть "провокацией". С 17 января была инициирована служебная проверка, в результате которой предстояло выяснить, в чьих руках мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента.

Спустя две недели, 4 февраля, в мэрии Самары завершили проверку и дали официальный комментарий:

"В результате проведенной департаментом градостроительства служебной проверки был установлен факт ненадлежащего обеспечения безопасности учётной записи официальной страницы департамента в социальной сети Twitter, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. — По этой причине было принято решение о создании аккаунта https: twitter.com/dgs_63 с использованием практических рекомендаций по защите учетных записей социальной сети "Twitter".