Сотрудников самарского депстроя ждет служебная проверка из-за шутки с "гитлеровскими" усами

В департаменте градостроительства Самары пообещали разобраться и наказать сотрудника, неудачно пошутившего в соцсетях — бывшему главному архитектору города Виталию Стадникову на фото подрисовали "гитлеровские" усы. Кроме того, в его адрес "прилетели" несколько крепких выражений. Все это произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 17 января.
Как сообщили чиновники, все произошедшее "наводит мысли о провокации". Сейчас начата служебная проверка, в результате которой надлежит выяснить — в чьих руках ночью мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн достаточно жестко отреагировал на ситуацию, написав, что "самарские чиновники потеряли не только стыд и страх, но и голову. Ненависть к В.Стадникову, который мешает им уничтожать старый город, зашкаливает".
Депутат усмотрел в "шутке" признаки не только административного, но и уголовного деяний, пообещав направить запросы в прокуратуру и Следственный комитет РФ.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.