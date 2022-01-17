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Общество

Сотрудников самарского депстроя ждет служебная проверка из-за шутки с "гитлеровскими" усами

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В департаменте градостроительства Самары пообещали разобраться и наказать сотрудника, неудачно пошутившего в соцсетях — бывшему главному архитектору города Виталию Стадникову на фото подрисовали "гитлеровские" усы. Кроме того, в его адрес "прилетели" несколько крепких выражений. Все это произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 17 января.

Как сообщили чиновники, все произошедшее "наводит мысли о провокации". Сейчас начата служебная проверка, в результате которой надлежит выяснить — в чьих руках ночью мог оказаться пароль от официального твиттер-аккаунта департамента.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн достаточно жестко отреагировал на ситуацию, написав, что "самарские чиновники потеряли не только стыд и страх, но и голову. Ненависть к В.Стадникову, который мешает им уничтожать старый город, зашкаливает".

Депутат усмотрел в "шутке" признаки не только административного, но и уголовного деяний, пообещав направить запросы в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

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