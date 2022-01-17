Виталию Стадникову самарские чиновники подрисовали "гитлеровские" усы

Бывший главный архитектор Самары и бывший член Градостроительного совета при губернаторе Самарской области Виталий Стадников стал жертвой скандальной шутки: на его фотографии в соцсети Twitter подрисовали "гитлеровские" усы. Это произошло в воскресенье, 16 января.
Вполне вероятно, что таким образом над бывшим коллегой пошутили чиновники городского департамента градостроительства. После начавшегося возмущения фото и последующие твиты были удалены, но, как минимум, два скрина нашумевшего сообщения от имени официального аккаунта департамента пользователям удалось сохранить.
Из контекста можно понять, что скандал разгорелся при обсуждении строительства школы на 5-й просеке в Самаре. Сотрудникам департамента, которые позже попытались все перевести шутку, теперь приходится объяснять и несколько своих фраз в отношении Виталия Стадникова: "Неверным "цветом" идете, "товарищ", "Он вас просто цинично обманывает, а вы "проглатываете", странно", "Чем чудовищнее ложь, тем больше похоже на правду?".
В ответ один из возмущенных пользователей Александр С. написал: "Не, это совсем не шутка. Человек из депстроя так обвиняет Стадникова во лжи, повторяя цитату Геббельса (или он не в курсе, что она не Гитлера?) Но такие оскорбительные картинки рисовать — за гранью. Не отшутятся".
Самарский журналист Антон Черепок также вступился за Виталия Стадникова: "Я так понимаю, самарские чиновники освоили фотошоп, но это за гранью. Стадников, в отличие от вас и исторического персонажа, на которого вы намекаете, не уничтожает исторический центр русских городов".
Выяснить, что думает сам бывший главный архитектор, пока не удалось - он не ответил на звонки.
Напомним, в 2012–2013 годах Стадников занимал пост главного архитектора Самары. Затем до прошлого года он был общественным советником губернатора Самарской области. 19 октября прошлого года Виталий Стадников по собственному желанию покинул пост. 30 декабря он был выведен и из состава Градостроительного совета при главе региона.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.