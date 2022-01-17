Виталию Стадникову самарские чиновники подрисовали "гитлеровские" усы

Бывший главный архитектор Самары и бывший член Градостроительного совета при губернаторе Самарской области Виталий Стадников стал жертвой скандальной шутки: на его фотографии в соцсети Twitter подрисовали "гитлеровские" усы. Это произошло в воскресенье, 16 января.

Вполне вероятно, что таким образом над бывшим коллегой пошутили чиновники городского департамента градостроительства. После начавшегося возмущения фото и последующие твиты были удалены, но, как минимум, два скрина нашумевшего сообщения от имени официального аккаунта департамента пользователям удалось сохранить.

Из контекста можно понять, что скандал разгорелся при обсуждении строительства школы на 5-й просеке в Самаре. Сотрудникам департамента, которые позже попытались все перевести шутку, теперь приходится объяснять и несколько своих фраз в отношении Виталия Стадникова: "Неверным "цветом" идете, "товарищ", "Он вас просто цинично обманывает, а вы "проглатываете", странно", "Чем чудовищнее ложь, тем больше похоже на правду?".

В ответ один из возмущенных пользователей Александр С. написал: "Не, это совсем не шутка. Человек из депстроя так обвиняет Стадникова во лжи, повторяя цитату Геббельса (или он не в курсе, что она не Гитлера?) Но такие оскорбительные картинки рисовать — за гранью. Не отшутятся".

Самарский журналист Антон Черепок также вступился за Виталия Стадникова: "Я так понимаю, самарские чиновники освоили фотошоп, но это за гранью. Стадников, в отличие от вас и исторического персонажа, на которого вы намекаете, не уничтожает исторический центр русских городов".

Выяснить, что думает сам бывший главный архитектор, пока не удалось - он не ответил на звонки.

Напомним, в 2012–2013 годах Стадников занимал пост главного архитектора Самары. Затем до прошлого года он был общественным советником губернатора Самарской области. 19 октября прошлого года Виталий Стадников по собственному желанию покинул пост. 30 декабря он был выведен и из состава Градостроительного совета при главе региона.