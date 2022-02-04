По данным Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни.ру, в среднем количество поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы — количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). Наименьший — жители Владивостока — на 69%.
Чаще всего на отдых летали молодые люди от 25 до 34 лет — 25% от общего числа, чуть меньше — 21% — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Реже остальных — пенсионеры — менее 10%.
По данным ВСК, почти половина всех путешественников знакомилась с родными краями — 47% граждан предпочли поездки по России. Например, в связи с коронавирусными ограничениями и временным отсутствием чартеров в Египет летом львиная доля туристов посещала отечественные морские курорты в Краснодарском крае и Крыму.
Среди заграничных поездок самым популярным направлением у наших соотечественников стала Турция. Путешествие на Малую Азию выбрали 13% россиян. Немного меньше туристов ездило в Египет. Даже несмотря на временное отсутствие авиасообщения, в "страну Фараонов" отправлялись 9% человек.
Почти одинаковое количество отдыхающих из России посетило страны как Европы, так и Азии — 5,4% и 5,3% соответственно. Остальные 20% путешественников побывали в других странах по всему миру, включая Америку.
"Несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире, мы видим, что заграничные поездки все равно остаются популярными среди россиян. Но отправляясь в путешествие, даже если оно продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Где бы вы ни приобретали полис: у страховой компании, туристического оператора или другого представителя, важно обращать внимание на страховое покрытие. Чаще всего предлагается несколько вариантов защиты от непредвиденных событий, и вы сможете выбрать наиболее подходящий. ВСК уже 30 лет заботится о здоровье туристов, постоянно находит новые и гибкие решения, которые позволяют нашим клиентам чувствовать себя более уверенно, они знают, что им помогут в любом уголке планеты", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
По данным Сравни.ру, в 2021 году пользователи площадки чаще всего путешествовали по Турции, ОАЭ, странам Шенген и России.
"Несмотря на то что не все границы были открыты для путешествий, наши соотечественники открывали новые просторы для путешествий. Пандемия позволила взглянуть по-новому на то, что нас окружает: изменились и туристические направления, и туристические страховые продукты — расширилось покрытие риска отмена поездки, и подход клиента к выбору предложений стал более основательный. Мы, в свою очередь, помогаем пользователю выбрать наиболее подходящий страховой продукт", — руководитель продукта по страхованию туристов Сравни.ру Олеся Евтушенко.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.