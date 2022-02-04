Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года

Разрешение на использование земель сельхозназначения для туристических целей, в частности, строительства гостевых домов, вступление в действие специального гранта Минсельхоза "Агротуризм", а также цифровизация отрасли способны начать приносить в выручку аграриев дополнительно до 200 млрд рублей ежегодно, считают эксперты Россельхозбанка.

Главными законодательными вехами на пути развития агротуризма стали принятие закона 318-ФЗ, который закрепил само понятие сельского туризма и официально разрешил аграриям размещать гостей, предоставлять им питание, организовывать досуг и т. д., а также принятие Государственной программы "Развитие туризма"¹. Государственная программа нацелена на развитие инфраструктуры отдыха и предоставление качественных услуг в сфере туризма, что поможет повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, сохранять здоровье и благополучие людей.

"Объем платных туристических услуг и услуг коллективных средств размещения в стране в период 2017–2019 гг. вырос с 627 до 779 млрд рублей. На основе оперативных данных ФСГС РФ за 9 месяцев 2021 года можно говорить о значимом восстановлении рынка после эпидемиологических ограничений отрасли в 2020 году. Туристско-рекреационный комплекс, не смотря на ограничения пандемии COVID-19, сохраняет значительный прогнозный потенциал как для развития всей отрасли, так и в особенности сельского туризма. В целом сельский туризм имеет неиссякаемые ресурсы для развития в регионах России", — рассуждает руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

За последние годы отмечается рост внутреннего туризма: в коллективных средствах размещения² в 2020 году остановилось свыше 45 млн человек, что на 16 млн человек больше, чем в 2011 году.

За десятилетний период количество койко-мест в коллективных средствах размещения увеличилось с 1,29 до 2,47 млн к 2020 году. Начиная с 2022 года в России вступила в действие программа грантов Минсельхоза "Агротуризм" в части создания инфраструктуры туризма в регионах России. Главным компонентом такой инфраструктуры является гостевой дом, который расширяет линейку туристических услуг на местах. В 2022 году Правительство выделит на данную программу 300 млн рублей, что позволит создать порядка 60 гостевых домов. Всего за период 2022–2024 гг. можно ожидать строительства до 300-350 домов с грантовой поддержкой. При наличии гостевого дома туристы не только покупают однодневные туры и фермерскую продукцию, но и могут полноценно ощутить на себе особенности сельской жизни и "окунуться" в повседневную жизнь фермера. Для фермера это — дополнительный доход в виде предоставления услуг размещения и питания.

Помимо гранта "Агротуризм", повышению вклада малых форм хозяйствования в развитие туризма будет способствовать и реализация мероприятий государственной программы РФ "Развитие туризма". Одной из целей Программы является сохранение потенциала роста внутреннего туризма, полноценной частью которого являются сельский и агротуризм, путем использования следующих механизмов: льготное строительство и кредитование коллективных средств размещения и иных объектов туристической инфраструктуры, продвижение турпродуктов, совершенствование законодательства РФ, софинансирование проектов обеспечивающей инфраструктуры.

"Выделение государственных средств в направление сельского туризма ведет к увеличению привлекательности частной инвестиционной деятельности в сельской местности через снижение сроков окупаемости, что, в свою очередь, увеличивает темпы развития туристско-рекреационной инфраструктуры на селе. Для самих аграриев это дополнительный источник дохода в условиях конкуренции и волатильности на рынке главного направления деятельности — производства продукции АПК. Например, в Германии 52% ферм имеют доход от туризма, мастер-классов, изготовления сувениров и т. д. К тому же туризм — это создание дополнительных рабочих мест, то есть укрепление социальной стабильности на селе", — комментирует Дмитрий Тарасов.

Государственная программа предполагает рост числа иностранных туристов до 25 млн человек в год в среднесрочной перспективе. Часть этого потока отправится в туры по сельским территориям. На высокую заинтересованность иностранных туристов, как правило, уже имеющих опыт таких поездок, указывают фермеры столичного региона и Краснодарского края.

"Россельхозбанк исследовал опыт Италии, структура агротуризма которой может служить ориентиром развития для России. В Италии стоимость услуг агротуризма в 2019 году составила 2,6% от выручки всего сельскохозяйственного сектора. Мы ожидаем, что в России доход от сельского туризма может составить 150-180 млрд рублей реального дохода в сельской местности, или 2,5-3% дохода сельского хозяйства. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе стоит принимать цифру уже близкую к 200 млрд рублей, что сопоставимо с выручкой 30-40 крупных региональных агрохолдингов", — рассказывает Дмитрий Тарасов.

На что направлены государственные меры в развитии туризма?

Политика государства в области сельского и агротуризма направлена на решение следующих задач:

опережающее развитие внутреннего туризма на фоне девальвации рубля к доллару США и повышенной барьерной функцией границ в период эпидемиологических ограничений;

социальный аспект развития сельского туризма. Данный вид туризма доступен для отдыха и оздоровления низкодоходных групп граждан (самый дешевый вид туризма), не имеет медицинских и инфраструктурных лимитов для отдыха людей с ограниченными возможностями, благоприятен для проведения культурно-просветительских программ для школьников;

повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения туризма на селе, где в качестве яркого примера можно привести социально-образовательную программу подготовки кадров "Школа фермера" от АО "Россельхозбанк";

создание инфраструктурного фонда сельского туризма в регионах России.

Таким образом, главная задача государственной поддержки в средне- и долгосрочной перспективе сводится к обеспечению развития инфраструктуры сельского туризма на местах, в частности инфраструктуры размещения и общественного питания. Покупка сельского тура может быть основана на сочетании нескольких видов туризма: агро, экологический, гастрономический (в т. ч. энотуризм), этнографический; что позволит создать синергетический эффект в сельской местности. Дальнейшее развитие сельской местности и сельского туризма поддерживается быстрым внедрением цифровизации. Интернет не только облегчает жизнь на селе внедрением современных сервисов, но и открывает широкие возможности для диверсификации аграрной занятости, в том числе в развитии сельского туризма. Сложно представить устойчивый поток туристов в сельскую местность без функции онлайн бронирования/оплаты агротуров, а также без возможности доступа не только к социальным сетям, но и к средствам связи на самой ферме.

Россельхозбанк также участвует в развитии сельского туризма. Банк создал первую в стране платформу по развитию агротуризма в регионах России — Свое За городом. На начало 2022 года на платформе зарегистрировано 263 фермы, предлагающих 654 тура в сельской местности. В дальнейшем рост числа агротуристических ферм на платформе продолжится. Одной из ключевых предпосылок к дальнейшему росту является встраивание агротуров в маршрутный туризм. Россельхозбанк развивает также целый ряд онлайн-сервисов, направленных на развитие сельского образа жизни и повышающих уровень цифровизации жизни села: "Школа фермера" (обучение кадров), Свое Родное (площадка сбыта фермерской продукции, в том числе агротуров), Свое Село (площадка для покупки и обустройства жилья), Я в Агро (площадка для подбора специалистов и сдельных работников для АПК, в том числе сервисного персонала).

¹ Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2439 "Об утверждении государственной Программы Российской Федерации "Развитие туризма".

² Коллективное средство размещения — это любая организация, предоставляющая туристам место для ночевки в приспособленном для данных целей помещении. В российской статистике к коллективным средствам размещения относятся: — гостиницы и аналогичные средства размещения (гостиницы (отели), мотели, меблированные комнаты, хостелы, гостевые дома и др.)