"Росгосстрах": даже в пандемию коронавируса полисы онкострахования пользуются высоким спросом

Продажи продуктов страхования от онкологических заболеваний остаются стабильными даже в период пандемии коронавируса, когда основные опасения людей связаны именно с этой болезнью. Это показывает анализ продаж коробочных продуктов онкострахования "Здоровье дороже" и "Лечение без границ", который специалисты "Росгосстраха" провели в преддверии отмечающегося 4 февраля Всемирного дня борьбы с раком.
В 2020–2021 гг. старейшей страховой компанией России было реализовано 46,5 тыс. полисов онкострахования. При этом наибольшей популярностью у клиентов пользовался продукт "Здоровье дороже 2.0", в покрытие которого входят не только единовременная денежная выплата и организация лечения злокачественных новообразований, но и реабилитация после перенесенного клиентом COVID-19. Этот продукт приобрели почти 31,6 тыс. человек.
От имеющихся на рынке предложений продукты "Росгосстраха" отличаются тем, что имеют максимальную сумму страхового покрытия на лечение и минимальные исключения, при которых заболевание не признается страховым случаем. Компании удалось совместить разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие. Программы страхования предусматривают выплату в 250 тыс. рублей по факту первичного диагностирования у застрахованного онкологического заболевания — это компенсация потери дохода в связи с долгосрочным лечением. Но гораздо важнее в этих программах объем покрытия на лечение, которое рассчитано таким образом, что его должно быть достаточно даже для борьбы с самими сложными разновидностями рака. Лимит по программе "Здоровье дороже" составляет 8 млн рублей, по "Лечению без границ" — 18 млн рублей.
При диагностировании заболевания "Росгосстрах" обеспечит перепроверку диагноза и организует лечение в ведущих медицинских центрах нашей страны или профильных зарубежных клиниках. Примечательно, что даже в условиях сохраняющихся во всем мире карантинных ограничений страховщик в 2020 и 2021 году организовывал своим клиентам лечение в клиниках Израиля.
"Наши продукты обеспечивают в том числе и психологическую поддержку человека, так необходимую, когда речь идет о борьбе со смертельными заболеваниями. И в целом, организовав для клиента лечение в наиболее подходящей для его диагноза профильной клинике, мы всегда контролируем, насколько успешно оно идет, — говорит член Правления ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко. — Когда лечение заканчивается, продолжается динамический мониторинг, чтобы не просмотреть рецидивы болезни. Клиенту будут звонить, напоминать о необходимости пройти очередное обследование — это очень важно в период ремиссии. У нас уже есть немало примеров того, как полис помог клиенту своевременно начать правильное лечение, что существенно повышает шансы благополучный исход даже такой опасной болезни".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.