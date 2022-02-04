"Росгосстрах": даже в пандемию коронавируса полисы онкострахования пользуются высоким спросом

Продажи продуктов страхования от онкологических заболеваний остаются стабильными даже в период пандемии коронавируса, когда основные опасения людей связаны именно с этой болезнью. Это показывает анализ продаж коробочных продуктов онкострахования "Здоровье дороже" и "Лечение без границ", который специалисты "Росгосстраха" провели в преддверии отмечающегося 4 февраля Всемирного дня борьбы с раком.

В 2020–2021 гг. старейшей страховой компанией России было реализовано 46,5 тыс. полисов онкострахования. При этом наибольшей популярностью у клиентов пользовался продукт "Здоровье дороже 2.0", в покрытие которого входят не только единовременная денежная выплата и организация лечения злокачественных новообразований, но и реабилитация после перенесенного клиентом COVID-19. Этот продукт приобрели почти 31,6 тыс. человек.

От имеющихся на рынке предложений продукты "Росгосстраха" отличаются тем, что имеют максимальную сумму страхового покрытия на лечение и минимальные исключения, при которых заболевание не признается страховым случаем. Компании удалось совместить разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие. Программы страхования предусматривают выплату в 250 тыс. рублей по факту первичного диагностирования у застрахованного онкологического заболевания — это компенсация потери дохода в связи с долгосрочным лечением. Но гораздо важнее в этих программах объем покрытия на лечение, которое рассчитано таким образом, что его должно быть достаточно даже для борьбы с самими сложными разновидностями рака. Лимит по программе "Здоровье дороже" составляет 8 млн рублей, по "Лечению без границ" — 18 млн рублей.

При диагностировании заболевания "Росгосстрах" обеспечит перепроверку диагноза и организует лечение в ведущих медицинских центрах нашей страны или профильных зарубежных клиниках. Примечательно, что даже в условиях сохраняющихся во всем мире карантинных ограничений страховщик в 2020 и 2021 году организовывал своим клиентам лечение в клиниках Израиля.

"Наши продукты обеспечивают в том числе и психологическую поддержку человека, так необходимую, когда речь идет о борьбе со смертельными заболеваниями. И в целом, организовав для клиента лечение в наиболее подходящей для его диагноза профильной клинике, мы всегда контролируем, насколько успешно оно идет, — говорит член Правления ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко. — Когда лечение заканчивается, продолжается динамический мониторинг, чтобы не просмотреть рецидивы болезни. Клиенту будут звонить, напоминать о необходимости пройти очередное обследование — это очень важно в период ремиссии. У нас уже есть немало примеров того, как полис помог клиенту своевременно начать правильное лечение, что существенно повышает шансы благополучный исход даже такой опасной болезни".