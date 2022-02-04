Юбилейный сайт ВСК: экосистема, полезные сервисы и выгодное страхование

Страховой Дом ВСК запустил специальный портал 30.vsk.ru, посвященный 30-летию компании. Ресурс дает доступ к полезным сервисам, раскрывает стратегическую экосистему ВСК и открывает выгодные предложения для страхования.
11 февраля Страховому Дому ВСК исполняется 30 лет. Девизом юбилейного года стал слоган "Будущее зависит от твоих действий сегодня" — как отражение исторического пути, наполненного изменениями, которые сделали ВСК одним из лидеров страховой отрасли России.
Юбилейный сайт наглядно демонстрирует экосистему ВСК через 5 стратегических целей. Каждая составляющая экосистемы — это отдельный набор решений, показателей и инструментов по достижению поставленных задач.
Также на сайте представлены полезные сервисы. Уже 30 лет ВСК как надежно защищает имущество и здоровье своих клиентов, так и предоставляет сервисы, не связанные со страхованием. Например, уже два года ВСК выпускает бренд-медиа "ВыИскали" с сотнями полезных статей для автомобилистов, путешественников и людей, заботящихся о своем здоровье. В 2021 году совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ ВСК создала видеокурс финансовой грамотности с простыми ответами на сложные вопросы. Самые полезные проекты компании теперь собраны на юбилейном сайте.
"Используя свой опыт и лучшие практики с рынка, мы вырабатываем эффективные решения, которые позволяют клиентам, партнерам и сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне. ВСК мотивирует становиться лучшей версией себя каждый день. Общий слоган юбилейной концепции "Будущее зависит от твоих действий сегодня" максимально точно отражает наши приоритеты. С помощью визуальной и идейной составляющей мы раскрываем нашу многолетнюю экспертизу, актуальную цифровую трансформацию и ориентацию на стабильное партнерство", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.