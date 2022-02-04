Компания "Т Плюс" начала подготовку к модернизации Самарской ТЭЦ

ПАО "Т Плюс" начало разработку проектной документации для реализации проекта по ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ. До 2025 года компания модернизирует оборудование одного из энергоблоков станции, направив на эти цели 5,2 млрд рублей. Работы выполняет специализированная организация "Пермский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов" (Пермский филиал РПИП).
Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. В результате установленная электрическая мощность станции увеличится с 440 МВт до 454,9 МВт, тепловая — с 1954 Гкал/ч до 1967 Гкал/ч. Благодаря выполненным мероприятиям повысится надежность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары.
К демонтажу старого энергоблока "Т Плюс" приступит в апреле 2024 года, а ввод новой мощности запланирован на 2025 год.
Энергоблок Самарской ТЭЦ мощностью 110 МВт введен в эксплуатацию в 1978 году и сегодня практически полностью исчерпал свой ресурс. Отбор в программу по ДПМ-2 он прошел в 2019 году.
Всего по ДПМ-2 "Т Плюс" обновит семь энергоблоков, направив на эти цели около 40 млрд рублей.
Программа модернизации ТЭС стартовала в 2019 году, она предусматривает обновление действующих мощностей. При этом ставится задача не просто продления их ресурса, а повышения экономической эффективности генерации.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается