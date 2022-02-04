На Олимпийские игры в Пекин отправились 50 спортсменов из ПФО

4 февраля в Пекине стартуют XXIV Олимпийские игры. В составе делегации Российской Федерации от Приволжского федерального округа честь страны будут защищать 50 спортсменов (девять из которых в резерве) — почти четверть от численности российской сборной. Они будут бороться за медали в биатлоне, бобслее, конькобежном и санном спорте, скелетоне, шорт-треке, фигурном катании, хоккее.

От регионов ПФО больше всех спортсменов направили Башкортостан, Пермский край и Нижегородская область, в их числе уже есть призеры предыдущих Олимпийских игр.

Самарская область вместе со всем Приволжским федеральным округом болеет за сборную России и спортсменов, представляющих наш округ. Фанаты и земляки Эдуарда Латыпова из с. Камышла написали слова поддержки спортсмену так, что их видно практически из космоса.

Комментируя расстановку сил в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с участием нашего земляка, тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сказал: "Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат".

Также в составе резервных спортсменов от Самарской области фигурист Егор Базин, выступающий в паре с подмосковной спортсменкой Елизаветой Худайбердиевой. Главное достижение пары — третье место на чемпионате России в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.

По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в этом году от округа участие в играх в Пекине примет примерно столько же спортсменов, как и в играх в Токио.

"Подготовка спортсменов, развитие профессионального и любительского спорта, воспитание здорового, сильного подрастающего поколения — одно из направлений работы, реализуемых в регионах. В ПФО за счет различных источников финансирования активно ведется строительство спортивных объектов и развивается инфраструктура. В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" объём средств федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий за период 2019–2024 годов, составляет 15,7 млрд рублей", - отметил он.

Из них 10,5 млрд рублей будет направлено на строительство 28 физкультурно-оздоровительных комплексов; 11 крытых катков; пяти манежей; регионального центра по хоккею. В настоящее время в эксплуатацию введено 12 объектов.

Также в рамках федерального проекта в период 2022–2024 гг. предусмотрены средства из федерального бюджета на поставку спортивно-технологического оборудования для создания "умных" спортивных площадок и модульных спортивных сооружений в объеме 9,1 млрд рублей.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" на территории ПФО создано 32 объекта. В их числе семь физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 плоскостных сооружений, крытый каток, шесть плавательных бассейнов, три региональных центра.

Также в рамках программы поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе. Объём средств федерального бюджета, привлечённый в указанных целях, составил 2 млрд рублей.

Усилия правительства Самарской области также направлены на то, чтобы у каждого жителя региона была возможность заниматься физической культурой и спортом в доступных и комфортных условиях. Развитие спортивной инфраструктуры — одна из составляющих стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. Всего за три года в рамках национального проекта "Демография" в Самарской области построено 17 площадок для ГТО, две из них построены в 2021 году, а к 2024 году их количество увеличится до 24.

В 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" в Самарской области было построено шесть универсальных спортивных площадок, два ФОКа открытого типа, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершена реконструкции Дворца спорта в Самаре, проведена модернизация стадиона "Орбита" в Самаре. А также были начаты работы по строительству лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и продолжены работы по строительству футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена".