Тело мужчины найдено при тушении дома в Нефтегорском районе

В пятницу, 4 февраля, примерно в 12:23 произошел пожар на ул. Набережная, 13 в с. Утечка Нефтегорского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 12 кв. м. В борьбе с огнем участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 13:07.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.