В Большечерниговском районе горел прицеп грузовика

В пятницу, 4 февраля, примерно в 22:43 загорелось дно прицепа грузового автомобиля Volvo неподалеку от дома 17 по ул. Ново-Заозерная в с. Августовка Большечерниговского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 6 кв. м. В тушении прицепа участвовали три человека, которые ликвидировали пожар в 23:06.
Обстоятельства возгорания устанавливаются.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?