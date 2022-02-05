В Большечерниговском районе горел прицеп грузовика

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В пятницу, 4 февраля, примерно в 22:43 загорелось дно прицепа грузового автомобиля Volvo неподалеку от дома 17 по ул. Ново-Заозерная в с. Августовка Большечерниговского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.