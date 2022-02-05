"Ладья" проиграла "Спутнику" в первом матче

В субботу, 5 февраля, "Ладья" в гостях в Альметьевске проиграла "Спутнику" - 1:4.
В первом периоде команды не сумели забросить шайбы в ворота друг друга. Открыть счет сумел нападающий хозяев Тимофей Окружнов, реализовав лишнего на старте второй двадцатиминутки. В середине матча Данила Курков увеличил разрыв в счете.
В третьем периоде еще две шайбы с разницей в 27 секунд побывали в воротах "Ладьи", после чего Даниила Захарова сменил Максим Майоров. На 51-й минуте Глеб Лачинов сумел размочить вратаря "Спутника".
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