На Волге у Первомайского спуска в промоину провалился снегоход

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В воскресенье, 6 февраля, в Самаре в 18:45 на волжском льду около дамбы на Первомайском спуске проваливается в промоину снегоход, об этом сообщили в ПСС по Самарской области