Компания "ВСК - Линия жизни" сообщает о завершении пятилетних договоров по программам ИСЖ "Линия роста" (БА "Стабильный роста) заключенным в период с 23.12.2016 по 31.01.2017.
Всего "ВСК - Линия жизни" выплатит клиентам более 24,7 млн руб., из них 6,8 млн руб. — сумма начисленного дополнительного дохода. Средняя пятилетняя доходность составила 8,4% или 42,04% за весь срок действия программы, что является выше, чем средняя доходность по банковским вкладам. Для сравнения средняя ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за этот период составила 6,37%.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.