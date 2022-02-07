В Самарской области представили загородный клуб Kislorod

Состоялся седьмой пресс-тур в рамках реализации проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" для представителей СМИ и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного правительства.

Напомним, проект "Поехали!" реализуется на территории Самарской области уже второй зимний сезон и призван популяризировать туристические возможности региона через серию пресс-туров.

Представители медиа каждую неделю путешествуют вместе с областным департаментом туризма по самым интересным, красивым, экстремальным маршрутам Самарской области, чтобы потом рассказать от travel-ресурсах региона.

В этот раз журналисты и блогеры посетили загородный клуб Kislorod. Для клуба это первый зимний сезон, презентация нового объекта состоялась в июне 2021 года. Путь в Kislorod лежит через Царев курган — один из самых популярных экологических маршрутов Самарской области. В 2021 г. Царев курган стал более комфортным для посещения. На нем при поддержке ПАО "Сбербанк" установили 18 элементов туристской навигации и благоустройства: информационные стенды, туристические карты и указатели, а также лавочки и перголы, также были проведены работы по благоустройству на территории городка Барсуков. Теперь Царев курган может стать не просто маршрутом "одного дня", а частью гармонично продуманного отдыха с комфортным размещением в одном из загородных клубов Красноярского района Самарской области.

Так, клуб Kislorod находится на берегу Белого озера, которое считается жемчужиной Красноярского района. На территории базы отдыха есть все, что включает в себя понятие "комфортный отдых": гостиничный комплекс и срубовые коттеджи — 10 двухместных и пять шестиместных домов с дизайнерским ремонтом, ванной и душевой комнатой, кухонной зоной и спальнями, большая русская баня на дровах с отдельным спуском к озеру. Также на базе загородного клуба установлены беседки для отдыха на открытом воздухе, тенистый корт, футбольная и волейбольная площадки. Для туриста, предпочитающего зимние виды спорта, здесь оборудован каток и профессионально проложенная лыжня. Коньки и лыжи можно взять на прокат на месте и заказать уроки с тренером. А летом здесь обновленный и оборудованный пляж, можно покататься на катамаранах, гребной лодке и SUP-бордах

Три rest-фишки базы отдыха:

— ресторан авторской кухни, в котором шеф-повар может провести мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы;

— тематические мастер-классы по живописи с художником Еленой Островской. К слову, ее работы украшают домики загородного клуба;

— мультивитаминный природный энергетик "Хвойный Выстрел". В его состав входит свежий сок из хвои можжевельника, сосны, кедра. А также в него добавляют сок апельсина лайма и лимона, разнообразные травы, имбирь и немного меда. Скоро напиток появится в меню ресторана и любой желающий сможет его приобрести. Участники пресс-тура его попробовали первыми.

Какие еще новинки travel-индустрии Самарской области будут представлены журналистам и блогерам региона — узнаем в следующем пресс-туре.