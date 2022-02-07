Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов

В Тольятти задержали и отправили под стражу безработного 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2021 г. неизвестный пришел в офис микрофинансовой организации на ул. 70 лет Октября и, угрожая сотруднице ножом, похитил из кассы 18 тыс. рублей.

Позже полицейские разыскали подозреваемого. Мужчина уже был судим за кражу и растрату. Задержанный признал вину и рассказал, что пошел на преступление из-за того, что ему необходимы были деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемого отправили под стражу.